Романо: «Барселона» продвинулась в переговорах по Канселу»

«Барселона» продолжает работу над подписанием правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Каталонский клуб рассчитывает арендовать 29-летнего португальца с опцией последующего выкупа, как стало известно несколькими неделями ранее. По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между «Барселоной» и «Манчестер Сити» стремительно прогрессируют и вот-вот выйдут на финальную стадию. Клубам ещё предстоит урегулировать некоторые нюансы по сумме компенсации, разделению зарплаты игрока и стоимости возможного выкупа.

Интерес к Жоау Канселу также проявляет лондонский «Арсенал».