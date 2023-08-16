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«Барселона» ещё не сделала предложения по Канселу, игрок задумался о других вариантах

16 Августа 2023 • 22:35 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
19.08 22:00

Правый защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу может не дождаться трансферного предложения «Барселоны».

Как недавно стало известно, каталонский клуб возобновил работу над подписанием португальца, и сам футболист заинтересован в сделке. По данным журналиста Луиса Рохо, «Барселона» до сих пор не сделала предложения «Манчестер Сити» по Канселу, и терпение 29-летнего латераля, вероятно, скоро будет исчерпано. Игрок уже начал рассматривать другие варианты продолжения карьеры, одним из которых считается лондонский «Арсенал».

Трансферная стоимость Жоау Канселу оценивается порталом Transfermarkt в 50 млн евро. «Барселона» рассчитывала оформить аренду с возможностью выкупа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Арсенал Лондон Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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