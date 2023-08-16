«Бока Хуниорс» не отпустит Барко в «Брайтон»

Руководство «Боки Хуниорс» не собирается отпускать защитника Валентина Барко в Английскую премьер-лигу.

По информации журналиста Хулио Павони, клуб из Буэнос-Айреса отклонил предложение «Брайтона» по 19-летнему футболисту. Сообщается, что «Манчестер Сити» теперь является фаворитом на игрока сборной Аргентины и ведёт переговоры с «Бока Хуниорс». Согласно предложению «горожан», Барко останется в родном коллективе до декабря, чтобы сыграть в Кубке Либертадорес.

Напомним, что в нынешнем сезоне на счету Валентина Барко 11 матчей в рамках чемпионата Аргентины и одна результативная передача. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 19-летнего защитника в три с половиной миллиона евро.