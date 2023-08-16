Инсайдер Романо прокомментировал интерес «Ливерпуля» к Амрабату

Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат попал на радары «Ливерпуля».

Согласно слухам, недавно появившимся в СМИ, «красные» всерьёз намерены усилиться 26-летним футболистом. По сведениям Фабрицио Романо, «Ливерпуль» действительно изучает возможность подписания Амрабата, но пока не делал официального предложения. Английский гранд лишь запросил информацию о стоимости марокканца. Руководство мерсисайдцев пока не определилось с приоритетной кандидатурой для укрепления средней линии.

Контракт Софьяна Амрабата с «Фиорентиной» истекает в следующем году, однако предусматривает возможность автоматической пролонгации.