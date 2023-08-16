Полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат может пополнить ряды «Ливерпуля» до закрытия трансферного окна.

Марокканский футболист уже давно связан с переходом в различные топ-клубы, в числе которых в разное время фигурировали «Манчестер Юнайтед», «Барселона» и мадридский «Атлетико». Как сообщает журналист Йохан Инан, за последнее время 26-летний хавбек значительно приблизился к переходу в «Ливерпуль». В настоящий момент руководство мерсисайдцев активно работает над завершением трансфера игрока.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Софьяна Амрабата в 30 млн евро.