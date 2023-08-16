Кайседо позвонил Дзоле, чтобы взять его игровой номер в «Челси»

В летнее трансферное окно полузащитник Мойсес Кайседо сменил «Брайтон» на «Челси». За лондонский клуб эквадорец будет выступать под номером 25, под которым в своё время, в 1996-2003 годах, играл легендарный Джанфранко Дзола.

«Я очень горжусь тем, что буду носить этот номер. Я говорил с Дзолой, он дал мне своё благословение. Я знаю, как много это значит», - сказал Кайседо.

Судя по данным портала transfermarkt, под номером 25 после ухода Джанфранко Дзолы в «Челси» никто не выступал.

Ближайший матч Премьер-лиги «Челси» проведёт 20 августа – против «Вест Хэма».