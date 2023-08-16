Названы условия трансфера Лапорта из «Манчестер Сити» в «Аль-Наср»

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Клубы полностью согласовали условия перехода 29-летнего игрока. По информации Relevo, «Аль-Наср» заплатит за испанца 25 млн фунтов стерлингов (около 29 млн евро). Сам Лапорт, если не произойдёт ничего непредвиденного, подпишет с саудовским клубом контракт до 2026 года с зарплатой в размере 15 млн евро в год.

Эмерик Лапорт выступал за «Манчестер Сити» с 2018 года. Центрбек провёл 180 матчей за «горожан» во всех соревнованиях, отметившись 12 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.