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Названы условия трансфера Лапорта из «Манчестер Сити» в «Аль-Наср»

16 Августа 2023 • 20:53 Комментировать
Аль-Наср Эр-Рияд
...
Аль-Таавун Бурайда
18.08 21:00

Центральный защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

Клубы полностью согласовали условия перехода 29-летнего игрока. По информации Relevo, «Аль-Наср» заплатит за испанца 25 млн фунтов стерлингов (около 29 млн евро). Сам Лапорт, если не произойдёт ничего непредвиденного, подпишет с саудовским клубом контракт до 2026 года с зарплатой в размере 15 млн евро в год. 

Эмерик Лапорт выступал за «Манчестер Сити» с 2018 года. Центрбек провёл 180 матчей за «горожан» во всех соревнованиях, отметившись 12 забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.

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Манчестер Сити Аль-Наср Эмерик Лапорт трансферы футбола - лето 2023
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