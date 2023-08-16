​«Астон Вилла» покупает чемпиона мира

Защитник Маркос Акунья станет футболистом «Астон Виллы». Как сообщает в социальных сетях журналист Гастон Эдул, трансфер практически оформлен – осталось уладить мелкие детали.

31-летний Акунья переходит в «Астон Виллу» из «Севильи», где он выступал на протяжении трёх сезонов. Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают футболиста в 10 миллионов евро.

Стоит сказать, что Маркос Акунья является чемпионом мира. Он был в составе сборной Аргентины на триумфальном мундиале в Катаре в ноябре-декабре 2022 года. Тогда «альбиселесте» в фиале обыграли Францию по пенальти после ничьей 3:3.