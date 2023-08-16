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«Челси» собирается продать Холла слухи

16 Августа 2023 • 19:37 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
20.08 18:30

Крайний защитник лондонского «Челси» Льюис Холл может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

The Telegraph утверждает, что «синие» приняли решение выставить на продажу 18-летнего футболиста. По информации источника, «Челси» хочет заработать с трансфера Холла не менее 35 миллионов евро.

Ранее появилась информация о том, что защитник может отправиться в аренду в «Ньюкасл».

В прошлом сезоне Холл принял участие в 11 матчах за основную команду «Челси» и получил одну желтую карточку.

Контракт футболиста с командой рассчитан до 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость британца в 10 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси трансферы футбола - лето 2023 Льюис Холл
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ВЕСТ ХЭМ ЧЕЛСИ
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