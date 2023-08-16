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Алемани может перейти из «Барселоны» в клуб АПЛ

16 Августа 2023 • 19:05 Комментировать

В среду «Барселона» объявила о назначении Деку на должность спортивного директора клуба. До закрытия летнего трансферного окна Деку будет работать совместно с Матеу Алемани, после чего последний оставит пост. Это произойдёт 2 сентября.

Как сообщает в социальных сетях авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, вариант с приглашением Алемани на пост директора рассматривает «Тоттенхэм».

Стоит напомнить, что в апреле должность спортивного директора «Тоттенхэма» покинул Фабио Паратичи. Итальянская федерация футбола запретила ему футбольную деятельность в рамках разбирательства по нарушениям «Ювентуса», где он работал раньше, а ФИФА распространила наказание на весь мир.

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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Барселона Матеу Алемани
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