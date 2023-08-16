Амстердамский «Аякс» официально усилился 27-летним форвардом, воспитанником лондонского «Арсенала» по имени Чуба Акпом. Новый клуб заплатил «Мидлсбро» за англичанина компенсацию в 12,3 млн евро. Контракт стороны подписали на пять ближайших сезонов.

Акпом перестал принадлежать родному «Арсеналу» пять лет назад. После – на два года стал игроком греческого ПАОКа, в 2020 году перебрался в клуб Чемпионшипа – «Мидлсбро».

Минувший сезон форвард провёл в Англии, где смог отличиться за «Милдсбро» 28 раз в 38 играх Чемпионшипа и оформить два ассиста.