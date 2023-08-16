Защитник лондонского «Арсенала» Юррьен Тимбер повредил переднюю крестообразную связку правого колена. Об этом «канониры» сообщили на своем официальном сайте.

Напомним, новичок «Арсенала» получил травму в матче первого тура Английской премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (2:1).

Ранее сообщалось, что 22-летний нидерландский защитник может пропустить весь сезон из-за травмы «крестов».

Тимбер перебрался в «Арсенал» из «Аякса» в текущее трансферное окно и успел появиться на поле только в двух матчах, в которых получил одну желтую карточку.

Во втором туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас». Матч пройдет 21 августа и начнется в 22:00 по мск.