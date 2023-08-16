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В «Арсенале» подтвердили повреждение «крестов» у Тимбера официально

16 Августа 2023 • 17:30 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
21.08 22:00

Защитник лондонского «Арсенала» Юррьен Тимбер повредил переднюю крестообразную связку правого колена. Об этом «канониры» сообщили на своем официальном сайте.

Напомним, новичок «Арсенала» получил травму в матче первого тура Английской премьер-лиги с «Ноттингем Форест» (2:1).

Ранее сообщалось, что 22-летний нидерландский защитник может пропустить весь сезон из-за травмы «крестов».

Тимбер перебрался в «Арсенал» из «Аякса» в текущее трансферное окно и успел появиться на поле только в двух матчах, в которых получил одну желтую карточку.

Во втором туре АПЛ «Арсенал» сыграет с «Кристал Пэлас». Матч пройдет 21 августа и начнется в 22:00 по мск.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Юррьен Тимбер
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