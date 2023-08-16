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Воспитанник «Эвертона» Дэйвис перебрался к прямому конкуренту официально

16 Августа 2023 • 17:19 Комментировать
Ноттингем Форест
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Шеффилд Юнайтед
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18.08 21:45

Воспитанник ливерпульского «Эвертона», 24-летний полузащитник Том Дэйвис стал игроком прямого конкурента своего бывшего клуба в АПЛ – «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба «клинков».

Молодой футболист перебрался в новый клуб в статусе свободного агента, подписав контракт на три ближайших сезона.

Отметим, что Дэвис находился в системе «Эвертона» с малых лет. Он пришёл в академию «ирисок» в 11-летнем возрасте. Повзрослев, начал играть за основной состав родного клуба.

«Шеффилд Юнайтед» проиграл стартовый матч нового сезона АПЛ, уступив дома «Кристал Пэлас» - 0:1.

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Евро-Футбол.Ру,
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