Воспитанник ливерпульского «Эвертона», 24-летний полузащитник Том Дэйвис стал игроком прямого конкурента своего бывшего клуба в АПЛ – «Шеффилд Юнайтед». Об этом сообщает пресс-служба «клинков».

Молодой футболист перебрался в новый клуб в статусе свободного агента, подписав контракт на три ближайших сезона.

Отметим, что Дэвис находился в системе «Эвертона» с малых лет. Он пришёл в академию «ирисок» в 11-летнем возрасте. Повзрослев, начал играть за основной состав родного клуба.

«Шеффилд Юнайтед» проиграл стартовый матч нового сезона АПЛ, уступив дома «Кристал Пэлас» - 0:1.