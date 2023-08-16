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​Названы условия трансфера Канселу в «Барселону»

16 Августа 2023 • 17:19 Комментировать

Судя по всему, Хосеп Гвардиола не рассчитывает в «Манчестер Сити» на защитника Жоау Канселу. Видеть этого футболиста в своих рядах хочет «Барселона», но каталонцам сложно провернуть сделку по финансовым причинам.

Как сообщает портал Goal со ссылкой на Mundo Deportivo, для подписания 29-летнего Канселу «Барселоне» нужно продать как минимум двух футболистов, а также использовать деньги от сделки по Barca Vision. В общем, ситуация непростая.

В настоящий момент «Барселона» готовится к домашнем матчу чемпионата Испании против «Кадиса». Команды сыграют в воскресенье, 20 августа.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Жоау Канселу трансферы футбола - лето 2023
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