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Трансфер Митровича в «Аль-Хиляль» неизбежен — Романо слухи

16 Августа 2023 • 16:58 Комментировать
Фулхэм
...
Брентфорд
19.08 17:00

Форвард «Фулхэма» Александар Митрович близок к переезду в Саудовскую Аравию.

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, «Аль-Хиляль» находится на завершающей стадии переговоров с «Фулхэмом» по трансферу 28-летнего сербского нападающего. По информации источника, переход Митровича в саудовский клуб уже неизбежен, осталось лишь дождаться официального объявления.

Сообщается, что сам футболист еще в июле согласовал условия личного контракта с «Аль-Хилялем» и ждет подтверждения со стороны «Фулхэма».

В первом туре Английской премьер-лиги «Фулхэм» одержал победу над «Эвертоном» со счетом 1:0. Митрович провел на поле 32 минуты, но не отметился голевыми действиями.

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Фулхэм Александар Митрович Аль-Хиляль Фабрицио Романо трансферы футбола - лето 2023
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