Форвард «Фулхэма» Александар Митрович близок к переезду в Саудовскую Аравию.

Как стало известно журналисту Фабрицио Романо, «Аль-Хиляль» находится на завершающей стадии переговоров с «Фулхэмом» по трансферу 28-летнего сербского нападающего. По информации источника, переход Митровича в саудовский клуб уже неизбежен, осталось лишь дождаться официального объявления.

Сообщается, что сам футболист еще в июле согласовал условия личного контракта с «Аль-Хилялем» и ждет подтверждения со стороны «Фулхэма».

В первом туре Английской премьер-лиги «Фулхэм» одержал победу над «Эвертоном» со счетом 1:0. Митрович провел на поле 32 минуты, но не отметился голевыми действиями.