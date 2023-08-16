«Ливерпуль» возобновил гонку за хавбеком «Баварии»

«Ливерпуль» на текущей неделе возобновил гонку за полузащитником «Баварии» Райаном Гравенберхом. Об этом на своих страницах рассказывает Foot Mercato.

По данным источника, 21-летний Гравенберх открыт к трансферу в «Ливерпуль». Переговоры с окружением нидерландского футболиста продолжаются.

Отмечается, что Райан Гравенберх также числится в шорт-листе «Манчестер Юнайтед», хотя предложений по этому футболисту гранд Премьер-лиги из Манчестера пока не делал.

Специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают Гравенберха в 30 миллионов евро. За «Баварию» нидерландец выступает с прошлого лета. При этом сам футболист недавно говорил, что рассчитывал играть в Мюнхен чаще.