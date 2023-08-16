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Бернарду Силва согласился продлить контракт с «Манчестер Сити»

16 Августа 2023 • 14:21 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
19.08 22:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дал устное согласие на продление контракта с английским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 29-летнего португальца с «горожанами» будет рассчитано на три года. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца следующей недели.

Напомним, срок действующего контракта Силвы истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Барселона».

Бернарду Силва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Монако». В составе «горожан» полузащитник провёл в общей сложности 308 матчей, забил 55 голов и отдал 59 результативных передач.  

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Бернарду Силва
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