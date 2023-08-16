Бернарду Силва согласился продлить контракт с «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва дал устное согласие на продление контракта с английским клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, новое соглашение 29-летнего португальца с «горожанами» будет рассчитано на три года. Ожидается, что сделка будет закрыта до конца следующей недели.

Напомним, срок действующего контракта Силвы истекает летом 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Португалии в 80 миллионов евро. Ранее сообщалось, что интерес к футболисту проявляет «Барселона».

Бернарду Силва перешёл в «Манчестер Сити» летом 2017 года из «Монако». В составе «горожан» полузащитник провёл в общей сложности 308 матчей, забил 55 голов и отдал 59 результативных передач.