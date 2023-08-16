«Ливерпуль» нацелился на подписание полузащитника «Кристал Пэлас» Дукуре

Полузащитник «Кристал Пэлас» Шейк Дукуре может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщает Independent.

По информации источника, после того, как мерсисайдскому клубу не удалось заполучить Мойсеса Кайседо и Ромео Лавию, «Ливерпуль» решил сосредоточить своё внимание на 23-летнем Дукуре. Отмечается, что малиец хочет выступать за «красных», а сумма трансфера может составить около 70 миллионов евро.

Напомним, Дукуре перешёл в «Кристал Пэлас» летом прошлого года из французского «Ланса» за 22,6 миллиона евро. В составе «орлов» полузащитник успел провести 36 матчей и отдать три результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 35 миллионов евро.