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«Ливерпуль» нацелился на подписание полузащитника «Кристал Пэлас» Дукуре

16 Августа 2023 • 14:09 Комментировать
Ливерпуль
...
Борнмут
19.08 17:00

Полузащитник «Кристал Пэлас» Шейк Дукуре может перейти в «Ливерпуль». Об этом сообщает Independent.

По информации источника, после того, как мерсисайдскому клубу не удалось заполучить Мойсеса Кайседо и Ромео Лавию, «Ливерпуль» решил сосредоточить своё внимание на 23-летнем Дукуре. Отмечается, что малиец хочет выступать за «красных», а сумма трансфера может составить около 70 миллионов евро.

Напомним, Дукуре перешёл в «Кристал Пэлас» летом прошлого года из французского «Ланса» за 22,6 миллиона евро. В составе «орлов» полузащитник успел провести 36 матчей и отдать три результативные передачи. Сейчас портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 35 миллионов евро.

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Ливерпуль Кристал Пэлас Шейк Дукуре трансферы футбола - лето 2023
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