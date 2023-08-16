​«Манчестер Сити» нашёл топ-игрока на замену де Брёйне

Кевин де Брёйне угодил в лазарет с травмой подколенного сухожилия. Бельгиец пропустит от трёх до четырёх месяцев, и «Манчестер Сити» хотел бы подписать игрока на замену. Как сообщается на сайте журналиста Джанлуки ди Марцио, «горожане» нацелились на полузащитника Дани Ольмо из «РБ Лейпцига».

Отмечается, что переговоры будут сложными, ведь «РБ Лейпциг» не планирует отпускать 25-летнего Ольмо этим летом. Тем не менее, «Манчестер Сити» желает попробовать провернуть сделку.

Сумма трансфера Ольмо может составить от 80 до 100 миллионов евро. При этом через год выкупить контракт испанца можно будет за 55 миллионов евро.