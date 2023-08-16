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Тимбер, скорее всего, пропустит весь сезон

16 Августа 2023 • 13:36 Комментировать (1)
Кристал Пэлас
...
Арсенал
21.08 22:00

Защитник лондонского «Арсенала» Юррьен Тимбер с большой долей вероятности пропустит весь сезон. По информации от журналиста Джеймса Бенджа, травма крестообразных связок колена оказалась серьёзней, чем предполагалось ранее.

Тимбер только успел дебютировать за «Арсенал» в Премьер-лиге в первом туре против «Ноттингем Форест», но во время матча получил серьёзную травму. Напомним, «канониры» заплатили за трансфер футболиста 50 миллионов евро амстердамскому «Аяксу».

Тимбер прошлым летом мог оказаться в «Манчестер Юнайтед», но в итоге подождал год и перешёл в «Арсенал». Пока неизвестно, будут ли «канониры» выходить на рынок в поисках нового защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Юррьен Тимбер
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
Комментарии (1)
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Zed2891
16 Августа 2023 в 14:42
Друг Косьелни, тот во сне травмы получал, а этот на ровном месте связки порвал.
Деньги на ветер выкинули, вот и все, так же как и с Хаверцом.
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