«Вест Хэм» нашёл защитника после неудачи с Магуайром

В летнее трансферное окно «Вест Хэм» пытался провернуть трансфер Гарри Магуайра из «Манчестер Юнайтед». Не получилось. Теперь, если верить данным авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, «молотобойцы» переключились на Константиноса Мавропаноса из «Штутгарта».

Мавропанос имеет опыт выступлений в Англии – он провёл восемь матчей за «Арсенал». Также грек играл за молодёжную команду «канониров».

Отметим, что специалисты авторитетного портала transfermarkt оценивают 25-летнего Константиноса Мавропаноса в 15 миллионов евро. Действующий контракт грека со «Штутгартом» рассчитан до конца июня 2025 года.