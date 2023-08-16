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Ленгле вряд ли перейдёт в «Аль-Наср», клуб пригласит Лапорта

16 Августа 2023 • 12:53 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
19.08 22:00

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле вряд ли перейдёт в «Аль-Наср». По информации от издания Sport, команда из Саудовской Аравии отказалась от француза, пригласив вместо него Эмерика Лапорта из «Манчестер Сити».

Ленгле ранее отказывался от перехода в «Аль-Наср», так как желание игрока заключалось в том, чтобы остаться в Европе. Клеман всё ещё может оказаться в лондонском «Тоттенхэме», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

«Барселона» требует за Ленгле 13 миллионов евро компенсации. Игрок не входит в планы главного тренера Хави Эрнандеса и готов покинуть команду в ближайшее время.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити Аль-Наср Эмерик Лапорт Клеман Ленгле трансферы футбола - лето 2023
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