Ленгле вряд ли перейдёт в «Аль-Наср», клуб пригласит Лапорта

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле вряд ли перейдёт в «Аль-Наср». По информации от издания Sport, команда из Саудовской Аравии отказалась от француза, пригласив вместо него Эмерика Лапорта из «Манчестер Сити».

Ленгле ранее отказывался от перехода в «Аль-Наср», так как желание игрока заключалось в том, чтобы остаться в Европе. Клеман всё ещё может оказаться в лондонском «Тоттенхэме», за который выступал в прошлом сезоне на правах аренды.

«Барселона» требует за Ленгле 13 миллионов евро компенсации. Игрок не входит в планы главного тренера Хави Эрнандеса и готов покинуть команду в ближайшее время.