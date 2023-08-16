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Зинченко возобновил тренировки с «Арсеналом»

16 Августа 2023 • 12:38 Комментировать
Кристал Пэлас
...
Арсенал
21.08 22:00

Защитник лондонского «Арсенала» Александр Зинченко приступил к тренировкам со своей командой. Напомним, последние несколько недель украинец пропустил из-за небольшой травмы, о которой ранее сообщил главный тренер Микель Артета.

Официальный сайт «Арсенала» опубликовал фотографии с последней тренировки команды, на котором чётко был запечатлён Зинченко. Пока неизвестно, сможет ли Александр принять участие в ближайшем туре Английской премьер-лиги, где «канониры» сыграют на выезде с «Кристал Пэлас». О состоянии украинца на своей пресс-конференции завтра должен рассказать тренер Микель Артета.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Александр Зинченко
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КРИСТАЛ ПЭЛАС АРСЕНАЛ
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