Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Тоттенхэм» начал переговоры с форвардом, который заменит Кейна

16 Августа 2023 • 12:24 Комментировать

Лондонский «Тоттенхэм» начал переговоры с бельгийским «Гентом» по трансферу нападающего Гифта Орбана, об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Руководство английского клуба рассматривает 21-летнего нигерийского форварда в качестве замены Гарри Кейну, ушедшему в мюнхенскую «Баварию» этим летом. Transfermarkt оценивает стоимость потенциального новичка «Тоттенхэма» в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Орбан провел 16 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей и две голевые передачи. Трудовое соглашение Гифта с «Гентом» рассчитано до середины 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Гент Гарри Кейн трансферы футбола - лето 2023 гифт орбан
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
12:53 · Англия. Премьер-лига
Ленгле вряд ли перейдёт в «Аль-Наср», клуб пригласит Лапорта
12:38 · Англия. Премьер-лига
Зинченко возобновил тренировки с «Арсеналом»
12:29 · Англия. Премьер-лига
Павар сказал «Баварии», что хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
12:24 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» начал переговоры с форвардом, который заменит Кейна
12:23 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нужно продать двух полузащитников, иначе клуб не подпишет Амрабата
12:21 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» сделал предложение по Нуну Таварешу слухи
12:01 · Англия. Премьер-лига
«Галатасарай» договорился с «Челси» о переходе Зиеша
11:44 · Англия. Премьер-лига
Родри высказался о травме де Брёйне 3
11:37 · Англия. Премьер-лига
Клуб Серии А договаривается по трансферу Льориса
11:11 · Англия. Премьер-лига
«Челси» назначил Лавии медосмотр
10:55 · Англия. Премьер-лига
Акунья согласовал контракт с «Астон Виллой»
10:54 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок «Тоттенхэма» Таунсенд может переехать в США или Саудовскую Аравию
10:48 · Россия. Премьер-лига
Агент исключил переход Санчеса в «Спартак»
10:47 · Англия. Премьер-лига
«Ноттингем Форест» сохраняет интерес к Дину Хендерсону
10:46 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» продаёт игрока в клуб Роналду 1
Все новости
Рекомендуем