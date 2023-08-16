«Тоттенхэм» начал переговоры с форвардом, который заменит Кейна

Лондонский «Тоттенхэм» начал переговоры с бельгийским «Гентом» по трансферу нападающего Гифта Орбана, об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Руководство английского клуба рассматривает 21-летнего нигерийского форварда в качестве замены Гарри Кейну, ушедшему в мюнхенскую «Баварию» этим летом. Transfermarkt оценивает стоимость потенциального новичка «Тоттенхэма» в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Бельгии Орбан провел 16 поединков, записав на свой счет 15 забитых мячей и две голевые передачи. Трудовое соглашение Гифта с «Гентом» рассчитано до середины 2025 года.