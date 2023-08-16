Руководство «Ноттингем Форест» заинтересовано в подписании защитника лондонского «Арсенала» Нуну Тавареша.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, боссы «лесников» сделало официальное предложение по португальскому игроку «канониров». Сообщается, что «Ноттингем» активно находится в поиске сильного крайнего защитника, отметив, что переговоры продолжаются и со стороной игрока. Сумма возможной сделки и размер контракта не разглашаются.

Напомним, что Нуну Тавареш выступает за «Арсенал» с 2021 года, проведя прошедший сезон на правах аренды в «Марселе». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего защитника в 18 миллионов евро.