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«Ноттингем Форест» сделал предложение по Нуну Таварешу слухи

16 Августа 2023 • 12:21 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Шеффилд Юнайтед
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18.08 21:45

Руководство «Ноттингем Форест» заинтересовано в подписании защитника лондонского «Арсенала» Нуну Тавареша.

По информации знаменитого журналиста Фабрицио Романо, боссы «лесников» сделало официальное предложение по португальскому игроку «канониров». Сообщается, что «Ноттингем» активно находится в поиске сильного крайнего защитника, отметив, что переговоры продолжаются и со стороной игрока. Сумма возможной сделки и размер контракта не разглашаются.

Напомним, что Нуну Тавареш выступает за «Арсенал» с 2021 года, проведя прошедший сезон на правах аренды в «Марселе». Портал Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего защитника в 18 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Ноттингем Форест Нуну Тавареш трансферы футбола - лето 2023
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