«Галатасарай» договорился с «Челси» о переходе Зиеша

Полузащитник «Челси» Хаким Зиеш близок к переходу в «Галатасарай». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, турецкий клуб согласовал с «Челси» трансфер 30-летнего марокканца, теперь судьба сделки зависит от дальнейших деталей и медосмотра игрока.

В прошлом сезоне Зиеш провёл за «Челси» 24 матча, в которых отметился тремя результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Марокко в 16 миллионов евро.

Напомним, Зиеш принадлежит «Челси» с лета 2020 года, ранее он выступал в чемпионате Нидерландов за «Аякс», «Твенте» и «Херенвен».