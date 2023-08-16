Родри высказался о травме де Брёйне

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о травме одноклубника Кевина де Брёйне. Из-за повреждения бельгийский хавбек проведет в лазарете до четырех месяцев.

«Я не думал, что у Кевина такая серьезная травма. Команде будет очень сильно его не хватать. Де Брёйне – один из лучших игроков «Манчестер Сити». Мы окажем ему поддержку», - передает слова испанского игрока Tuttomercatoweb.

Напомним, что сегодня, 16 августа, «Манчестер Сити» встретится с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.