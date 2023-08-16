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Родри высказался о травме де Брёйне

16 Августа 2023 • 11:44 Комментировать (3)

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри поделился мнением о травме одноклубника Кевина де Брёйне. Из-за повреждения бельгийский хавбек проведет в лазарете до четырех месяцев.

«Я не думал, что у Кевина такая серьезная травма. Команде будет очень сильно его не хватать. Де Брёйне – один из лучших игроков «Манчестер Сити». Мы окажем ему поддержку», - передает слова испанского игрока Tuttomercatoweb.

Напомним, что сегодня, 16 августа, «Манчестер Сити» встретится с «Севильей» в матче за Суперкубок УЕФА. Поединок начнется в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Родри Эрнандес Кевин де Брёйне
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Комментарии (3)
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ЮвиК
16 Августа 2023 в 12:54
Здоровья!
Манчестерский Иппатий
16 Августа 2023 в 12:40
Очень жаль, выздоравливай быстрее КдБ!
HQ40D
16 Августа 2023 в 12:13
В розделе про МУ, 70%, если не80%, новостей о Сити, хрень.
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