Клуб Серии А договаривается по трансферу Льориса

Вратарь лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А. Заинтересованность в услугах француза проявляет римский «Лацио».

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, клубы вступили в переговоры по трансферу 36-летнего футболиста. Руководство «шпор» готово отпустить Льориса, который хочет попробовать свои силы в другом чемпионате. Если стороны договорятся, то Уго подпишет с итальянским клубом двухлетнее трудовое соглашение.

Вратарь выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. Он провел в составе команды 447 поединков, в которых пропустил 508 мячей.