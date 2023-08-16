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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Клуб Серии А договаривается по трансферу Льориса

16 Августа 2023 • 11:37 Комментировать

Вратарь лондонского «Тоттенхэма» Уго Льорис может сменить английскую Премьер-лигу на итальянскую Серию А. Заинтересованность в услугах француза проявляет римский «Лацио».

По данным журналиста Джанлуки ди Марцио, клубы вступили в переговоры по трансферу 36-летнего футболиста. Руководство «шпор» готово отпустить Льориса, который хочет попробовать свои силы в другом чемпионате. Если стороны договорятся, то Уго подпишет с итальянским клубом двухлетнее трудовое соглашение.

Вратарь выступает за «Тоттенхэм» с 2012 года. Он провел в составе команды 447 поединков, в которых пропустил 508 мячей.

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Лацио Тоттенхэм Уго Льорис трансферы футбола - лето 2023
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