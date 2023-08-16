«Челси» назначил Лавии медосмотр

Стало известно, когда полузащитник Ромео Лавия пройдёт медосмотр в стане лондонского «Челси». По информации от The Secret Scout, хавбек «Саутгемптона» уже сегодня должен пройти процедуру и подписать с клубом долгосрочный контракт.

«Челси» рассчитывает, что Лавия будет доступен на ближайший матч Английской премьер-лиги против «Вест Хэма», который состоится на выезде 20 августа. Напомним, сумма трансфера обойдётся «Челси» в сумму более 60 миллионов евро. Определённый процент от этой сделки получит бывший клуб Ромео «Манчестер Сити».

Напомним, «Челси» ранее также подписал Мойсеса Кайседо, чей трансфер с учётом бонусов в будущем может превысить 130 миллионов евро.