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«Челси» назначил Лавии медосмотр

16 Августа 2023 • 11:11 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
20.08 18:30

Стало известно, когда полузащитник Ромео Лавия пройдёт медосмотр в стане лондонского «Челси». По информации от The Secret Scout, хавбек «Саутгемптона» уже сегодня должен пройти процедуру и подписать с клубом долгосрочный контракт.

«Челси» рассчитывает, что Лавия будет доступен на ближайший матч Английской премьер-лиги против «Вест Хэма», который состоится на выезде 20 августа. Напомним, сумма трансфера обойдётся «Челси» в сумму более 60 миллионов евро. Определённый процент от этой сделки получит бывший клуб Ромео «Манчестер Сити».

Напомним, «Челси» ранее также подписал Мойсеса Кайседо, чей трансфер с учётом бонусов в будущем может превысить 130 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Саутгемптон трансферы футбола - лето 2023 Ромео Лавия
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