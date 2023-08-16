Акунья согласовал контракт с «Астон Виллой»

Защитник «Севильи» Маркос Акунья согласовал условия личного контракта с «Астон Виллой». Как сообщает журналист Николо Скира, аргентинский фуллбек договорился с английским клубом о соглашении до лета 2026 года.

Источник отмечает, что «Астон Вилла» сейчас старается договориться с самой «Севильей» о сумме компенсации. Главный тренер бирмингемцев Унаи Эмери видит в Акунье очень качественное усиление на левый фланг обороны.

31-летний Акунья на последнем чемпионате мира был основным защитником сборной Аргентины и помог команде завоевать золотые медали турнира. В прошлом сезоне Маркос отметился 3 голами и 2 ассистами в Ла Лиге.