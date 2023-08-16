Экс-игрок «Тоттенхэма» Таунсенд может переехать в США или Саудовскую Аравию

Полузащитник Эндрос Таунсенд, поигравший в английском чемпионате за лондонский «Тоттенхэм» и «Эвертон», имеет варианты трудоустройства за пределами Туманного Альбиона.

Как сообщает посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, заинтересованность в услугах футболиста проявляют клубы из США и Саудовской Аравии. Таунсенд в настоящий момент является свободным агентом.

Эндрос является воспитанником академии «Тоттенхэма». Он находился в структуре лондонского клуба с 2008 по 2016 год. В активе полузащитника 13 матчей и три забитых мяча в футболке национальной сборной Англии.