«Манчестер Сити» продаёт игрока в клуб Роналду

Испанский защитник Эмерик Лапорт уходит из «Манчестер Сити». По сведениям The Athletic, английский топ-клуб согласился продать 29-летнего футболиста в Саудовскую Аравию.

Новым местом работы Лапорта будет «Аль-Наср», за который выступают такие звезды, как Криштиану Роналду и Садио Мане. Эмерик не против такого варианта продолжения карьеры.

Цвета «Манчестер Сити» испанец защищает с 2018 года. Вместе с «горожанами» он выиграл 13 трофеев.

В минувшем розыгрыше Английской премьер-лиги Лапорт провел 12 поединков, в которых не отметился результативными действиями.