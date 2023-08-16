«Ливерпуль» нашёл нового полузащитника в клубе АПЛ

Ведущий полузащитник лондонского «Фулхэма» Жоау Палинья может перебраться в более статусный английский клуб. Об этом сообщается на страницах таблоида Daily Mail.

Согласно сведениям источника, в услугах 28-летнего хавбека заинтересован «Ливерпуль». Трансферная стоимость португальского футболиста оценивается в 40 миллионов евро. Контракт игрока с «дачниками» истекает в конце июня 2027 года.

В прошлом сезоне Английской премьер-лиги Палинья провел 35 поединков, в которых записал на свой счет три забитых мяча. Кроме того, полузащитник получил 14 желтых карточек.