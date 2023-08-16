«Барселона» готова арендовать Канселу с правом выкупа за 30 миллионов евро

Каталонская «Барселона» хочет оформить аренду правого защитника «Манчестер Сити» Жоау Канселу на максимально выгодных для себя условиях. По информации от Mundo Deportivo, «сине-гранатовые» готовы арендовать португальца с правом выкупа за 30 миллионов евро. Тем не менее, если верить источнику, «Манчестер Сити» настаивает на гораздо большей сумме выкупа.

29-летний Канселу в данный момент не входит в планы тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Жоау открыт к переходу в «Барселону» и просто ожидает, когда его трансфер будет согласован.

Ранее сообщалось, что Канселу является приоритетным вариантом на позицию правого защитника для наставника «Барселоны» Хави Эрнандеса.