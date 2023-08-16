«Манчестер Сити» готовит новое предложение по трансферу Пакета

«Манчестер Сити» в ближайшие 24-48 часов сделает новое предложение «Вест Хэму» по трансферу полузащитника Лукаса Пакета. Об этом рапортует итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

Интерес «Манчестер Сити» к Пакета усилился после того, как появилась информация о степени серьёзности травмы Кевина де Брёйне. Бельгиец должен пропустить около двух месяцев.

Напомним, ранее «Вест Хэм» отказался продавать Пакета за 80 миллионов евро. Сам футболист очень хочет перейти в «Манчестер Сити» и просит руководство побыстрее его отпустить в команду Хосепа Гвардиолы.

Лукас в прошлом сезоне помог «Вест Хэму» выиграть Лигу конференций, отдав ассист на Джаррода Боуэна в финале против «Фиорентины».