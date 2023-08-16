Элье Ваи выбрал «Вест Хэм», а не «Челси»

Нападающий «Монпелье» Элье Ваи определился с наиболее предпочтительным вариантом для продолжения карьеры. По информации от инсайдера Санти Уны, молодой француз хочет перебраться в «Вест Хэм».

Ранее у Ваи был вариант с другим лондонским клубом – «Челси», но нападающего не убедил проект «пенсионеров». Элье не хотел сразу же уходить в аренду в «Страсбур», который в прошлом сезоне финишировал ниже «Монпелье» в чемпионате Франции.

«Вест Хэму» ещё предстоит согласовать с «Монпелье» сумму компенсации за Ваи. 20-летний Элье в прошлом сезоне забил 19 голов и отдал 6 ассистов в чемпионате Франции. Его трансфер оценивается в 35 миллионов евро.