«Манчестер Сити» хочет купить рекордсмена «Барселоны»

16-летний талант Ламин Ямал, который является игроком каталонской «Барселоны», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги.

По информации журналистов Mundo Deportivo, в услугах вингера заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» хотят подписать Ямала и отдать его на несколько сезонов в аренду «Жироне». После этого игрока начали бы привлекать к матчам за основу. При этом сам Ямал предпочитает остаться в «Барселоне».

Ламин является рекордсменом «сине-гранатовых». Он стал самым молодым игроком каталонского коллектива, выходившим в составе команды в рамках испанского чемпионата.