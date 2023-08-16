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«Манчестер Сити» хочет купить рекордсмена «Барселоны»

16 Августа 2023 • 09:33 Комментировать

16-летний талант Ламин Ямал, который является игроком каталонской «Барселоны», имеет вариант продолжения карьеры в топ-клубе Английской премьер-лиги.

По информации журналистов Mundo Deportivo, в услугах вингера заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» хотят подписать Ямала и отдать его на несколько сезонов в аренду «Жироне». После этого игрока начали бы привлекать к матчам за основу. При этом сам Ямал предпочитает остаться в «Барселоне».

Ламин является рекордсменом «сине-гранатовых». Он стал самым молодым игроком каталонского коллектива, выходившим в составе команды в рамках испанского чемпионата.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Манчестер Сити трансферы футбола - лето 2023 Ламин Ямал
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