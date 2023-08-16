Окампос высказался о матче за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Сити»

Атакующий полузащитник «Севильи» Лукас Окампос высказался о поединке за Суперкубок УЕФА против «Манчестер Сити».

«Мы стараемся играть на победу в каждом матче. Впереди у нас будет 90 минут против соперника, которого мы очень уважаем. У «Севильи» тоже есть класс, который мы продемонстрировали в прошлом сезоне. Это принесло нам победу в Лиге Европы. У нас есть шанс на еще один трофей. Это серьезный стимул для команды», - передает слова Окампоса пресс-служба УЕФА.

Матч пройдет в среду, 16 августа, стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Текстовую онлайн-трансляцию проведет Lveresult.ru.