Аканджи рассказал о настрое «Манчестер Сити» на Суперкубок УЕФА с «Севильей»

Защитник «Манчестер Сити» Мануэль Аканджи высказался о настрое команды на поединок за Суперкубок УЕФА против испанской «Севильи».

«У «Манчестер Сити» есть еще одна возможность выиграть трофей. Ждем с большим нетерпением этого матча. Приложим все силы для победы. У команды отличный настрой. Мы рассчитываем завоевать еще один кубок», - передает слова Мануэля пресс-служба УЕФА.

Матч «Манчестер Сити» - «Севилья» состоится сегодня, 16 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Текстовая онлайн-трансляция противостояния пройдет на Liveresult.ru.