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«Челси» не отпустил Брою в команду Моуринью

16 Августа 2023 • 08:57 Комментировать

Нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя находится в сфере интересов «Ромы», об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации источника, римский гранд хотел оформить аренду 21-летнего игрока, однако «пенсионеры» отклонили первый запрос итальянского клуба.

Армандо является воспитанником академии «Челси». За первую команду «пенсионеров» Броя провел 19 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 28 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2028 года.

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Рома Челси Армандо Броя трансферы футбола - лето 2023
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