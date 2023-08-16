«Челси» не отпустил Брою в команду Моуринью

Нападающий лондонского «Челси» Армандо Броя находится в сфере интересов «Ромы», об этом рапортуют журналисты La Gazzetta dello Sport.

Согласно информации источника, римский гранд хотел оформить аренду 21-летнего игрока, однако «пенсионеры» отклонили первый запрос итальянского клуба.

Армандо является воспитанником академии «Челси». За первую команду «пенсионеров» Броя провел 19 поединков, в которых записал на свой счет один забитый мяч. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость форварда в 28 миллионов евро. Контракт игрока рассчитан до конца июня 2028 года.