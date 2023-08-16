Защитник «Манчестер Сити» готов уехать в Саудовскую Аравию

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт близок к переезду в чемпионат Саудовской Аравии, об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Бадр Фархан.

Как стало известно журналисту, 29-летний игрок принял предложение неназванного саудовского клуба. «Манчестер Сити», в свою очередь, готов продать Лапорта. Между сторонами ведутся переговоры.

Эмерик выступает за английскую команду с января 2018 года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 25 миллионов евро.

В минувшем сезоне АПЛ защитник провел за «горожан» 12 матчей.