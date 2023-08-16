«Ньюкасл» хочет усилиться защитником «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» Киран Тирни может продолжить карьеру в другом английском клубе, рапортуют журналисты Football Daily.

Согласно данным источника, «чёрно-белые» собираются в ближайшее время вступить в переговоры с «канонирами» относительно трансфера игрока. «Ньюкасл» планирует арендовать защитника, поскольку не может позволить себе полноценный трансфер из-за финансового фэйр-плей.

При этом «Арсенал» против аренды Тирни, лондонцы хотят оформит полноценную продажу футболиста. Трансферная стоимость Кирана оценивается в 25 млн евро, а его контракт истекает в 2026 году.