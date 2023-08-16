«Манчестер Сити» узнал точный ценник Доку, которого хотят купить на место Мареза

Руководство французского «Ренна» назвало «Манчестер Сити» точную сумму отступных, которую нужно заплатить за трансфер нападающего Жереми Доку.

По сообщениям ESPN, клуб Лиги 1 готов продать игрока, если за него предложат 52 миллиона евро. «Манчестер Сити» считает этот ценник завышенным. «Горожане» рассматривают Дрку в качестве замены алжирцу Риду Марезу, уехавшему этим летом в чемпионат Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Жереми принял участие в 35 поединках за «Ренн». 21-летний форвард отметился семью забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Его контракт рассчитан до середины 2025 года.