«Челси» оформил трансфер 18-летнего бразильского нападающего

Форвард «Сантоса» Дейвид Вашингтон переходит в «Челси».

18-летний футболист уже прошёл медицинское обследование и поставил подпись под контрактом с лондонским клубом, докладывает авторитетный трансферный эксперт Фабрицио Романо. Переход бразильца должен быть подтверждён официально в скором времени. Стоимость сделки оценивается в 16 млн евро, ещё 4 млн «Сантос» может заработать в виде бонусных надбавок.

В активе Дейвида Вашингтона два забитых мяча в девяти поединках за «Сантос» в рамках бразильской Серии А. Интерес к нападающему, по слухам, также проявлял мадридский «Реал».