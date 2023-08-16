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«Челси» оформил трансфер 18-летнего бразильского нападающего

16 Августа 2023 • 02:51 Комментировать
Вест Хэм
...
Челси
20.08 18:30

Форвард «Сантоса» Дейвид Вашингтон переходит в «Челси».

18-летний футболист уже прошёл медицинское обследование и поставил подпись под контрактом с лондонским клубом, докладывает авторитетный трансферный эксперт Фабрицио Романо. Переход бразильца должен быть подтверждён официально в скором времени. Стоимость сделки оценивается в 16 млн евро, ещё 4 млн «Сантос» может заработать в виде бонусных надбавок.

В активе Дейвида Вашингтона два забитых мяча в девяти поединках за «Сантос» в рамках бразильской Серии А. Интерес к нападающему, по слухам, также проявлял мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Сантос трансферы футбола - лето 2023 Дейвид Вашингтон
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