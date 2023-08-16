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«Аль-Шабаб» сделал выгодное предложение игроку «Атлетико» слухи

16 Августа 2023 • 02:27 Комментировать
Аль-Вахда Абу-Даби
...
Аль-Шабаб Эр-Рияд
18.08 21:00

Футболист мадридского «Атлетико» Янник Карраско получил предложение из Саудовской Аравии.

В прошлом месяце в СМИ появились сведения о намерении бельгийца сменить клуб, однако ситуация не получила развития. Согласно заявлениям журналиста Руди Галетти, вингер всё же может покинуть Мадрид до закрытия трансферного окна. 29-летний игрок в настоящий момент раздумывает над щедрым предложением от «Аль-Шабаба», которое поступило недавно.

Контракт Янника Карраско с «Атлетико» истекает следующим летом, поэтому «матрасники», вероятно, одобрят его продажу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Аль-Шабаб Янник Карраско трансферы футбола - лето 2023
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АЛЬ-ВАХДА АБУ-ДАБИ АЛЬ-ШАБАБ ЭР-РИЯД
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