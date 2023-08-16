Футболист мадридского «Атлетико» Янник Карраско получил предложение из Саудовской Аравии.

В прошлом месяце в СМИ появились сведения о намерении бельгийца сменить клуб, однако ситуация не получила развития. Согласно заявлениям журналиста Руди Галетти, вингер всё же может покинуть Мадрид до закрытия трансферного окна. 29-летний игрок в настоящий момент раздумывает над щедрым предложением от «Аль-Шабаба», которое поступило недавно.

Контракт Янника Карраско с «Атлетико» истекает следующим летом, поэтому «матрасники», вероятно, одобрят его продажу. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 25 млн евро.