Бельгийский вингер «Ренна» Жереми Доку договорился об условиях личного контракта с «Манчестер Сити».

По информации журналиста Саши Тавольери, нападающий подписал пятилетнее соглашение с «горожанами» и уже обсудил будущее в новом коллективе с Хосепом Гвардиолой. Сообщается, что, несмотря на интерес «Вест Хэма», сам Доку хочет присоединиться только к «Манчестер Сити». Официальное предложение от английского гранда ожидается на этой неделе, а его сумма может составить около 60 миллионов евро.

Напомним, что Доку выступал за «Ренн» последние три года, проведя 90 матчей и забив 11 голов при 10 ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего форварда в 28 миллионов евро.