Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Доку договорился о переходе в «Манчестер Сити» слухи

16 Августа 2023 • 02:05 Комментировать
Манчестер Сити
...
Ньюкасл
19.08 22:00

Бельгийский вингер «Ренна» Жереми Доку договорился об условиях личного контракта с «Манчестер Сити».

По информации журналиста Саши Тавольери, нападающий подписал пятилетнее соглашение с «горожанами» и уже обсудил будущее в новом коллективе с Хосепом Гвардиолой. Сообщается, что, несмотря на интерес «Вест Хэма», сам Доку хочет присоединиться только к «Манчестер Сити». Официальное предложение от английского гранда ожидается на этой неделе, а его сумма может составить около 60 миллионов евро.

Напомним, что Доку выступал за «Ренн» последние три года, проведя 90 матчей и забив 11 голов при 10 ассистах. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 21-летнего форварда в 28 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ренн Манчестер Сити Жереми Доку трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАНЧЕСТЕР СИТИ НЬЮКАСЛ
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 16 Августа
02:05 · Англия. Премьер-лига
Доку договорился о переходе в «Манчестер Сити» слухи
02:00 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» рассчитывает арендовать защитника «Челси»
01:34 · Англия. Премьер-лига
Фанаты «Манчестер Юнайтед» против возвращения Гринвуда
01:26 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола носит часы за 228 тысяч фунтов стерлингов
01:20 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ решил перехватить Доку у «Манчестер Сити» слухи
01:14 · Англия. Премьер-лига
Динь близок к переезду в Саудовскую Аравию
01:12 · Англия. Премьер-лига
Холанн побил рекорд Кришиану Роналду
01:07 · Англия. Премьер-лига
«Рома» готова побороться с «Миланом» за нападающего «Челси»
00:51 · Англия. Премьер-лига
«Челси» ищет запасного вратаря
00:24 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Галатасарая»: «Дзаньоло хочет играть в АПЛ, мы вынуждены его отпустить»
00:14 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько заработает «Манчестер Сити» благодаря переходу Лавии в «Челси»
15 Августа
23:33 · Англия. Премьер-лига
Лавия переходит в «Челси», трансфер полностью согласован
22:47 · Англия. Премьер-лига
Директор «Брайтона» рассказал, как сорвался переход Кайседо в «Ливерпуль»
21:59 · Англия. Премьер-лига
Легенда «Шеффилд Юнайтед» Шарп продолжит карьеру в МЛС официально
21:56 · Англия. Премьер-лига
Алиссон не планирует менять «Ливерпуль» на «Аль-Наср»
Все новости
Рекомендуем