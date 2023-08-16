«Ньюкасл» рассчитывает арендовать защитника «Челси»

Левый защитник «Челси» Льюис Холл может продолжить карьеру в «Ньюкасле».

Над арендой 18-летнего футболиста активно работал «Кристал Пэлас», однако переговоры были заморожены. Согласно отчёту инсайдера Фабрицио Романо, на Холла появился новый претендент – «Ньюкасл». Юный латераль совсем недавно подписал новый долгосрочный контракт с «Челси», однако «пенсионеры» готовы отпустить его в аренду. Преградой для «сорок» могут стать трудности с финансовым фэйр-плей. Клуб попробует найти решение.

Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Льюиса Холла в 10 млн евро. Англичанин отыграл 12 матчей за первую команду «синих».