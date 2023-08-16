Фанаты «Манчестер Юнайтед» против возвращения Гринвуда

Мы уже сообщали о том, что руководство «Манчестер Юнайтед» отложило решение по Мэйсону Гринвуду, который стремится вернуться в основной состав клуба.

Разумеется, терять просто так 22-летний актив клубу не хотелось бы, но проблема в том, что на «Манчестер Юнайтед» давит общественность - накануне вчерашнего матча с «Вулверхэмптоном» группа поклонников «Манчестер Юнайтед» провела демонстрацию с целью показать, что она против возвращения игрока.

- В «Манчестер Юнайтед» есть свои высокие стандарты, если ты не соответствуешь им, то уходишь, - цитирует The Athletic слова одного из них.