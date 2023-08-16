Гвардиола носит часы за 228 тысяч фунтов стерлингов

Каталонский наставник «Манчестер Сити» неравнодушен к часам, и в ходе первого матча сезона против «Бернли» внимательные журналисты обратили внимание на его новинку - часы Richard Mille UAE 67-02. Стоимость таких часов просто заоблачна - 228 тысяч фунтов стерлингов, что более 250 тысяч евро.

Но вряд ли Гвардиола купил себе их сам - скорее всего, это подарок от шейхов за прекрасный сезон, закончившийся треблом - победой в чемпионате, в Лиге чемпионов и Кубке Англии. О том, что часы появились именно оттуда, намекает индекс UAE - United Arabian Emirates, очевидно, что роскошная модель, с полностью кварцевым механизмом.

Весят такие часы всего лишь 32 грамма.