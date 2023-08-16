Динь близок к переезду в Саудовскую Аравию

Левый защитник «Астон Виллы» Люка Динь вот-вот будет продан.

Француз не имел постоянного места в стартовом составе «вилланов» в прошлом сезоне, что поставило под сомнение его будущее в клубе. Как стало известно инсайдеру Николо Скире, «Аль-Хиляль» находится в шаге от подписания 30-летнего экс-игрока «ПСЖ» и «Барселоны». Саудовский клуб предложил латералю контракт, рассчитанный до 2026 года.

Люка Динь перешёл в «Астон Виллу» в начале 2022 года из «Эвертона» за 30 млн евро. В составе бирмингемцев футболист провёл 48 матчей, записав себе в актив два забитых мяча и четыре результативных паса.